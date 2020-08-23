صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على رحيل إثنين من نجوم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد كارتيرون إلى إدارة نادي نادي الزمالك على ترحيبه بفكرة رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو وعمر السعيد نجمي هجوم الفريق في هذا الصيف.

ولا يرى كارتيرون أنه في حاجة إلى خدمات كل من كابونجو أو عمر السعيد في الفريق الأبيض بالموسم المقبل وأنه من الأفضل أن يقوم النادي ببيعهم في الصيف والاستفادة منهم ماديا.

وكان كارتيرون قد طالب إدارة النادي الأبيض بالتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم خط الهجوم في ظل الاعتماد على مصطفى محمد فقط بشكل أساسي.

ولا يحظى الثنائي السعيد أو كاسونجو بفرصة مشاركة أساسية مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم لعدم إقتناع المدرب الفرنسي بقدراتهم بشكل كامل لذلك ظهر تفكير لدى الثنائي في مغادة الفريق.

ويوجد العديد من الأندية التي تريد ضم عمر السعيد في الصيف الحالي أبرزها نادي وادي دجلة والإنتاج الحربي وغيرهم بينما كابونجو كاسونجو لم يحدد وجهته القادمة بعد في حالة رحيله عن الفارس الأبيض في الصيف الحالي ولم يصله أي عروض رسمية حتى الآن.



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