مجدي الهواري: أحمد عز صاحب فكرة تكريم مؤمن زكريا على مسرح علاء الدين (فيديو)

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قال مجدي الهواري، مخرج مسرحية علاء الدين، إن اللفتة الإنسانية لفريق عمل المسرحية مع مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، واجب إنساني.



وتابع الهواري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن الفنان أحمد عز صاحب فكرة استضافة مؤمن زكريا وتوجيه التحية له على المسرح، مردفا:"الجمهور المثقف الواعي حرص على تحية زكريا ودعمه بعيدا عن الانتماءات الرياضية".



وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة دعم معنوي للاعب الأهلي مؤمن زكريا، المصاب بمرض نادر، تسبب في ابتعاده عن ملاعب كرة القدم.



كان قد حرص اللاعب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، على حضور العرض المسرحي "علاء الدين" بطولة النجم أحمد عز، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، وحضره أيضا النجم أحمد زاهر وزوجته هدى وبناته.



وفور ترحيب "عز" باللاعب، وصعوده على خشبة المسرح، استقبله الجمهور بحرارة شديدة وتصفيق حار استمر لأكثر من دقيقة، فلم يتمالك اللاعب نفسه من البكاء أمام هذا الدعم الكبير الذي حظى به من الجمهور.



وتمنى له النجم أحمد عز الشفاء، مؤكدًا أنه سيعود قريبًا للملاعب وأفضل مما كان.



وظهر مؤمن زكريا، في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لـ"كايرو شو"، وهو يواجه بعض العثرات في الحركة.



ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي أدى لابتعاده عن الملاعب، وبدأ رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مطالبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا كاملا.

وجاء نص البيان كالآتي:

"أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خطابا اليوم الإثنين لأشرف صبحي وزير الرياضة يجدد فيه طلب النادي بالموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل.. نظرا للظروف الصحية التي يمر بها اللاعب والتي أوقفته عن ممارسة كرة القدم ورغبة من النادي وقياداته مساندة مؤمن لعطائه وإخلاصه".



وأضاف البيان "أكد رئيس النادي في خطابه أن الدفعات الاستثنائية التي تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية، نظرا للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج.. والنادي يطلب موافقة وزارة الرياضة على صرف قيمة العقد كاملة، لعدم مخالفة اللوائح والقوانين، كما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذي يمر بظروف صحية صعبة.. خاصة وأن كرة القدم هي مصدر دخل اللاعب الوحيد".



وأتم "يثق محمود الخطيب رئيس النادي في استجابة أشرف صبحي لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل الرياضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف".



مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدى الهوارى، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامى مغاورى، هشام إسماعيل وإسلام إبراهيم، وانضم كريم عفيفى إلى أبطال المسرحية منذ الجمعة الماضية فى تجسيد أحد الأدوار الرئيسية فى المسرحية وهى شخصية صديق علاء الدين ويدعى "قفه".



