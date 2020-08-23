تكثيفات أمنية لضبط المتهم بقتل شقيقه ببولاق الدكرور

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من جهودها لضبط المتهم بقتل شقيقه وإصابة صاحب ورشة بالخطأ بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة.





تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة توصلت إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين المتهم وآخر أمام ورشة بشارع سيد حجازي المتفرع من ترعة زنين، بمنطقة بولاق الدكرور، أشهر على أثرها المتهم بندقية ليحاول شقيقه "أحمد" منعه من التشاجر.





ليطلق المتهم عيارا من سلاحه أصاب شقيقه عن طريق الخطأ ويسقطه قتيلا في الحال، وأصاب صاحب ورشة بمنطقة الكتف، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وفر المتهم هاربًا وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.





دقائق معدودة فور هروب المتهم، وانتقلت قوات الشرطة لتفرض كردونا أمنيا بمحيط الجريمة، واستمعت القوات إلى أقوال شهود العيان على الواقعة، كما فحصت كاميرات المراقبة المركبة بمحيط المشاجرة، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.



