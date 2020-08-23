"الدولار" يختتم تعاملات اليوم على استقرار أمام "جنيه"..ويسجل ارتفاعات في بنك واحد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:05 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
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أنهت أسعار الدولار مقابل الجنيه تعاملات اليوم الأحد على ارتفاعات طفيفة في بعض البنوك، مع استقرار في باقي البنوك وسط تراجع الطلب عليه.

 

 

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك واحد مع نهاية تعاملات اليوم هو بنك كريدي اجريكول، وكانت ارتفاعات طفيفة إذا بلغت قرشا واحد؛ ليصل إلى 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

 

 

وفي باقي البنوك جاء سعر الدولار مستقرا، حيث لم تتغير أسعاره في   بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، ومصرف أبوظبي الإسلامي عن  15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع، وظل سعر الصرف مستقر ايضا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبركة، والإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع

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