في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:07 م
برشلونة
برشلونة
محمود صبري
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يرغب المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة في عقد العديد من الصفقات المجانية هذا الصيف، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي الكتالوني جراء تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة " أس " فإن البلوغرانا قد اقترب من إعلان تعاقده مع المدافع الشاب مالانغ سار في صفقة إنتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وانتهي تعاقد اللاعب الشاب مع نيس الشهر الماضي، وهو الآن يحق له الإنتقال إلى أي نادٍ، دون الأخذ بموافقة النادي الفرنسي.

ويعد المدافع صاحب الـ 21 عام من افضل اللاعبين داخل بطولة اللج 1، مما لفت اعجاب الاسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي.

يذكر أن سار قد رفض في الأيام الماضية فكرة تجديد تعاقده مع نيس،لرغبته في الانتقال إلى برشلونة، واللعب تحت قيادة رونالد كومان.

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