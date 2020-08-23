دينا فؤاد تكشف كواليس مسلسلها "جمال الحريم"

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كشفت الفنانة دينا فؤاد عن كواليس مسلسلها الجديد "جمال الحريم " ، حيث شاركت فيديو لها من كواليس تصوير المسلسل ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".



وكتبت : بسم الله توكلنا علي الله ، مسلسل "جمال الحريم" ، مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصة حقيقة.



"جمال الحريم" إنتاج سينيرجي ، إنتاج منال الصيفي ، تأليف سوسن عامر ، منتج فني فتحي إسماعيل ، ويشارك في بطولته كلاً من نور اللبنانية وخالد سليم.

وشاركت دينا فؤاد في المارثون الماضي بمسلسل :الإختيار" من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف باهر دويدار، ومن أخراج بيتر ميمى.



وتدور قصته حول أحمد صابر المنسي الذي استشهد جراء عملية ارهابية في مدينة رفح، ويعد المنسي أحد أبطال الجيش المصري الذي تصدى للعديد من العمليات الأرهابية خلال السنوات الماضية.

