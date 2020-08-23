دينا فؤاد تكشف كواليس مسلسلها "جمال الحريم"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:57 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
فايقة محمد عادل
Advertisements
كشفت الفنانة دينا فؤاد عن كواليس مسلسلها الجديد "جمال الحريم " ، حيث شاركت فيديو لها من كواليس تصوير المسلسل ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".

وكتبت : بسم الله توكلنا علي الله ، مسلسل "جمال الحريم" ، مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصة حقيقة.

"جمال الحريم" إنتاج سينيرجي ، إنتاج منال الصيفي ، تأليف سوسن عامر ، منتج فني فتحي إسماعيل ، ويشارك في بطولته كلاً من نور اللبنانية وخالد سليم.
وشاركت دينا فؤاد في المارثون الماضي بمسلسل :الإختيار" من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف باهر دويدار، ومن أخراج بيتر ميمى.

وتدور قصته حول أحمد صابر المنسي الذي استشهد جراء عملية ارهابية في مدينة رفح، ويعد المنسي أحد أبطال الجيش المصري الذي تصدى للعديد من العمليات الأرهابية خلال السنوات الماضية.

أخبار تهمك

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مرشح رئاسي: انتظروا إقالة كومان

منذ ساعة و 10 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد خسارة القمة أمام الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ ساعتين و 48 دقيقة

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ ساعة و نصف

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ ساعة الا ربع

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعة

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

06:07 م

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

06:28 م

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى