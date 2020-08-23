أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

تلقى الفريق الأول بالنادي الأهلي يوم امس السبت هزيمة ثقيلة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري والتي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وحرص الخطيب في أول رد فعل بعد الهزيمة من الزمالك على الاجتماع مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني ولاعبي الفريق.





وجاءت جلسة الخطيب مع فايلر ولاعبي الفريق خلال التدريبات الجماعية اليوم الاحد عقب خسارة القمة يوم أمس السبت من الزمالك.





ومن المتوقع أن يناقش الخطيب مع الجهاز الفني أسباب الهزيمة ومطالبة الفريق بضرورة التركيز في الفترة القادمة في محاولة للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لاسعاد الجماهير.