براءة مسؤول بشركة أسمنت من الإدلاء ببيانات خاطئة تسببت في رفع الضرائب إلى ٨٥ مليون جنيه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:59 م
ارشيفية
ارشيفية
هدير حمزة
Advertisements
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة رئيس القطاع القانوني بإحدي شركات منتجات أسمنتية، من تهمة الإدلاء ببيانات غير دقيقة للجنة الضرائب، ترتب عليه تقدير قيمة الضرائب بمبلغ ٥٨ مليون جنيه.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنه أدلي ببيانات غير دقيقة للجنة الضرائب العقارية خلال عام 2018 لتقدير قيمة الضريبة علي مبان الشركة مما ترتب عليه تقدير القيمة الايجارية للمصانع بمبلغ 58،86 مليون جنيه ومطالبة لجنة الضرائب العقارية بسداد الضريبة، وتم تدارك الامر بمعرفة رئيس الشركة مع لجنة الضرائب العقارية وقدم طعن، وخفضت قيمة الربط الضريبي للمصانت بمبلغ 13.500 مليون جنيه بدلا من 85،86 مليون جنيه.

وثبت للمحكمة، أن الشكوى ضد المحال استندت إلى قيامه بالادلاء ببيانات غير صحيحة للجنة الضرائب العقارية عند زيارتهم للمصانع، في حين ان المذكرة المحررة من كل مسئول القطاع المالي والمشرفة علي القطاع القانوني تضمنت ان البيانات التي أدلي بها المحال للجنة -علي وفق ما تكشف لهم من الفحص- كانت من خلال طلب الجرد السنوي من المحال، وأنه أرسل هذه البيانات الي لجنة الضرائب كتابة، وثبت عدم قيام لجنة الضرائب بعمل معاينة فعلية لموقع المصانع خلال عام 2018، وعند قيام اللجنة الضريبية بعمل المعاينة الفعلية بتاريخ 20 مارس 2019، تم تخفيض المبلغ المستحق.


وإزاء التضارب الوارد بين ما ورد بالشكوي وما ورد بالتقرير حول ماهية البيانات التى أدلى بها المحال للجنة الضريبية المختصة، وبين قيام اللجنة بالمعاينة الفعلية عقب طعن الشركة، الأمر الذى يتعارض مع ما سطرته الشكوي، ومن شأنه أن يلقى ظلالا كثيفة من الشك حول وقوع المخالفة، ولم يُثبت قيام المحال بالادلاء ببيانات غير دقيقة للجنة الضريبية، وأنما جاء هذا الاتهام غير محمولًا علي أدلة قوية تدعمه.

أخبار تهمك

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول صدام بين لجنة التخطيط بالأهلي وفايلر بعد خسارة القمة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ ساعة و نصف

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل ميسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد شرط رحيل ميسي

منذ أقل من ساعة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عرض ريال مدريد لضم ميسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

رحيل السفاح.. لاوتارو يضع شروط الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يصر على الرحيل من برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:39 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

برشلونة يحدد شرط رحيل ميسي

05:23 م

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

04:02 م

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى