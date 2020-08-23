"أبوه مات وأمه قتلته".. لغز العثور على جثة أربعيني مصاب بـ7 طعنات في كرداسة

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كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن ملابسات العثور على جثة رجل أربعيني العمر، بمركز كرداسة، إذ تبين أن والدته وراء ارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع آخرين، لعدم قدرتها على تحمل تكاليف مصاريف مصحة لعلاج الإدمان، بعد وفاة والده.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة، منذ 8 أيام، بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية، مصاب بـ 7 طعنات متفرقة بالجسد، بمسقى أرض زراعية بالقرب من مفارق ناهيا، بنطاق المركز.



وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والتوصل إلى هوية المجني عليه وسرعة ضبط مرتكبي الواقعة، وأسفرت جهود فريق البحث الذي ترأسه العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، عن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه عاطل، وعمره 42 سنة.



وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، "والدة المجني عليه"، 67 سنة، ومشرف أمن إداري، 26 سنة، نجل شقيق المجني عليه، وصديق الثاني، 22 سنة، والسابق اتهامه في 5 قضايا.





وأعدت القوات مأمورية تنسيقا مع قطاع الأمن العام، واستهدفت المتهمين وتمكنت القوات من القبض عليهم، واقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الثاني أن المجني عليه من متعاطي المواد المخدرة، ودائم التعدي على والدته، "المتهمة الأولى"، بالضرب، وتم إيداعه مصحة لعلاج الإدمان.



وأضاف المتهم الثاني خلال التحقيقات التي أجريت معه أنه عقب وفاة والده، ونظرًا لارتفاع تكاليف علاجه، اتفقت والدته معه على التخلص منه، وفي سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالمتهم الثالث نظير مبلغ 5 آلاف جنيه.



وأشار المتهم خلال التحقيقات أنه توجه هو والمتهم الثالث إلى المصحة المُودَع بها المجني عليه، واصطحباه مستقلين توك توك، قيادة المتهم الثالث، ولدى وصولهم إلى مكان العثور على الجثة قام الأخير بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض مطواة، فأودى بحياته في الحال، وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور عليها.



وبارشادهم تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة والتوك توك، ومبلغ 1400 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.