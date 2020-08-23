رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة وزعيمة الكتلة البرلمانية عن حزب "باتكيفتشينا"، يوليا تيموشينكو، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".

وقالت السكرتيرة الصحفية لمكتبها، مارينا سوروكا، إن التحاليل أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، ووصفت حالتها بالخطرة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا فى أوكرانيا 105 آلاف شخص، وسجلت أكثر من 2300 حالة وفاة منذ بدء تفشى الوباء.