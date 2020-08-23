وزير الطيران المدني يشارك في اختبارات تأهيل التنفيذيين للقيادة

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم الأحد، بالمشاركة فى لجان المقابلة الشخصية بالأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP )، "الدفعة الثالثة" وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.





وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؛ انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على صنع جيل ذو وعي وطني عميق وإدراك وتفهم شامل لما يواجهه الوطن من تحديات، لذا كان القرار بإطلاق البرامج الرئاسية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة من أجل الاستثمار في بناء اقتصاد وتنمية مهارات الشباب المصريين ‪ وبخاصة ممن يمتلكون مقومات الإدارة والمسئولية بفكر جديد ومطور ينتهج أسس ومبادئ التنمية المستدامة التى تحرص عليها مؤسسات الدولة نحو رؤية مصر المستقبلية 2030.





وأثنى منار على الجهود الفعالة للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب ودورها الواضح فى اختيار المتقدمين ورفع كفاءتهم معربًا عن تفاؤله بكفائتهم وقدرتهم نحو تمثيل كافة قطاعات الدولة ودواوين الحكومة.

كما أشاد الوزير بالدور الهام الذى تقوم به الاكاديمية فى تنظيم هذا البرنامج وأهدافه ومعايير اختيار المتقدمين معربا عن سعادته بلقاء عناصر متميزة خلال المقابلات الشخصية من كفاءات معبرة عن شباب مصر الواعد.

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وفي سياق منفصل، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن بدا التقديم الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، في الموافق ٢٢ أغسطس وحتي ٢٥ أغسطس، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وتتضمنت الدفعة الأولى من البرنامج ١٩٠ متدربا لفترة تمتد لـ ٨ شهور بعدد ٦٤٠ ساعة تدريبية بدأت في ١٣ مايو ٢٠١٧ وحتى ١٣ يناير ٢٠١٨، كما تضمنت الدفعة الثانية ٧٩ متدربا لمدة ١٠ شهور بدأت في ٣ نوفمبر ٢٠١٩ وحتى الأن.

يهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.