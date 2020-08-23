محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمحور المحمودية المروري



وفي سياق متصل؛ قام اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، بجولة تفقدية موسعة بطول محور المحمودية.



وخلالها تم متابعة ما تم تنفيذه من حملات مكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والأكشاك والسقائف والتند المخالفة واشغالات الباعة الجائلين، وكذا متابعة حملات رفع الأتربة والرديم والمخلفات الصلبة التي تمت علي مدار الأيام السابقة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك متابعة مستمرة بما تم تنفيذه بشأن إزالة الإشغالات بطول محور المحمودية المروري الجديد، ومصادرة كافة المخالفات وتوقيع العقوبات على كافة المخالفين.وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية كثفت حملاتها لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم طريق محور المحمودية.