خالد الجندي: هناك فجوة بين الدين والتدين (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:44 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
رقية جمال
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه مازال هناك فجوة بين الدين والتدين في مصر، مشيرًا إلى أن الدين بخير، ولكن التدين إلا من رحم ربي شكلي.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد،: "لعن الله قومًا ضاع الحق بينهما"، معقبًا: "الناس تكون في صلاة الجمعة في خشوع، وبمجرد انتهاء الصلاة يكون هناك شجار حول الخروج أولًا، أو مع البائعين".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذه الفجوة بين التدين والدين ربما يكون سببها ركاكة الخطاب المقدم للناس، أو تقليدية الخطاب، أو جاهزية الخطاب المسبقة التي لا تسمح بالإبداع على المنبر، أو عدم قناعة المصلي بجدوى خطبة الجمعة.

وأعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات سابقة بالبرنامج، عن سعادته لاتجاه الدولة لتطوير الداعية والعالم والشيخ، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير الدعاة خلال اجتماعه مع وزير الأوقاف ورئيس الوزراء.

وأضاف "الجندي"، أن أهم ما لفت انتباه أنه بين مسئوليات السياسة الخارجية، والاحداث في جميع دول العالم المحيطة والتحديات السياسية والاقتصادية وفيروس كورونا وإنشاء الطرق، والاهتمام بالمرفق الصحي والعملية التعليمية، وتوفير الأمن الغذائي لمصر، نجد اهتمام الرئيس بتجديد الخطاب الديني والارتقاء بالمصنع للخطاب الديني وهما الشيوخ.
   

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أصحاب الخطاب الديني يحظو بحيز من تفكير الرئيس السيسي.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالإضافة الي متابعة تطوير هيئة الأوقاف.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بأنه بدأ في اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعًا وشراءً وتأجيرًا اعتبارًا من تاريخه، وذلك لأجل تحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.

من جانب آخر في إطار التوسع في نشر الفكر الوسطي المستنير أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة "فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم"، كما تعد لإطلاق المدارس الفكرية لتكون زادًا فكريًا صحيحًا وبخاصة للناشئة والشباب.

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