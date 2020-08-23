موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فوزا غاليا على غريمه التقليدي النادي الأهلي، أمس السبت ضمن إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز، أمام المقاولون العرب يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

 

الزمالك يلحق بالأهلي الخسارة الأولى هذا الموسم

 

وفي سياق متصل تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت بإستاد "القاهرة".

 

سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم .

 

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة، محتلًا المركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري المصري الممتاز.

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