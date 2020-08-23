رئيس جامعة دمنهور يكرم ١٢ طالبًا لجهودهم في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



كرم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، عدد ١٢ طالبا من طلاب الجامعة علي جهودهم المبذولة، والأداء المتميز فى حث الناخبين علي المشاركة الايجابية بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، والذي ينم على مدى الوطنية والإنتماء لطلاب جامعة دمنهور.وجه رئيس جامعة دمنهور الشكر الي الطلاب المكرمين ليكونوا ممثلين عن زملائهم بالجامعة، لدورهم فى توعية المجتمع والمواطنين بطرق مواجهة فيروس كورونا المستجد والتوعية بمخاطره، وكيفية الوقاية منه بالطرق السليمة، ومساعدة الأسر فى المناطق الأكثر إحتياجا، بالإضافة إلى دورهم فى التصدى لحروب الشائعات، والتى دائما ما يكون الغرض منها النيل من إستقرار بلدنا الحبيبة، مشيرا إن كل طالب بجامعة دمنهور يستحق شهادة تقدير لما يبذله من مجهود في خدمة المجتمع.كما أكد "صالح"، أن مصر والمصريين سيظلوا ويبقوا دائما على قلب رجل واحد، وستظل الجامعة خادمة للمجتمع تحت شعار "جامعة بلا أسوار"، مشيرا أن يجب العمل جميعا على التطوير المستمر من أجل جامعتنا الموقرة.يذكر أن طلاب جامعة دمنهور، قاموا بأداء مشرف أثناء إجراءات إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، والذى أظهر قيم الولاء والإنتماء والمواطنة لهؤلاء الشباب عن طريق حثهم لطوائف المجتمع المختلفة للنزول والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات بواسطة العديد من الوسائل، مثل القيام بإجراء ٢٠ الف إتصال هاتفى لحث المواطنين على المشاركة، والوقوف فى سلسلة بشرية، وتنظيم مسيرة جابت شوارع مدينة دمنهور، لدفع وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية.