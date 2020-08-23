أفغانستان.. 10 قتلي في انفجار قنبلتين ونجاة حاكم إقليم من الموت

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال مسؤولون حكوميون فى أفغانستان، اليوم الأحد، إنه قد حدث انفجار قنبلتين بإقليمين مختلفين فى البلاد تسببا في مقتل 10 مدنيين.

 

وقال عضو المجلس الإقليمى حميد الله نوروز، إن 7 مدنيين قتلوا فى إقليم غزنى جنوب شرقى أفغانستان، كانوا على متن حافلة عندما انفجرت قنبلة زرعها إرهابيون على جانب طريق، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية.

 

وقالت وزارة المناجم والبترول الأفغانية إن 3 موظفين قتلوا، عندما انفجرت فيهم قنبلة فى إقليم جوزجان شمالى البلاد، فيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن التفجيرين.

 

وفى سياق متصل، أعلنت إدارة الإعلام بإقليم خوست، نجاة حاكم الإقليم حليم فيداى، من هجوم مسلح أثناء تواجده بإقليم لوجار وسط البلاد.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رحيل السفاح.. لاوتارو يضع شروط الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

أول صدام بين لجنة التخطيط بالأهلي وفايلر بعد خسارة القمة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل ميسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ميسي يصر على الرحيل من برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 8 ساعات

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ ساعة و نصف

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة يحدد شرط رحيل ميسي

منذ ساعة الا ربع

حقيقة عرض ريال مدريد لضم ميسي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

11 قتيل في انفجار قنبلة بحافلة في غرب أفغانستان

إصابة مدنيين في اشتباكات بين القوات الأفغانية و"طالبان" في باكتيا

مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة بانفجار قنبلة في أفغانستان

مقتل 6 من عناصر شرطة أفغانستان في انفجار قنبلة

إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال أطفال في انفجار سيارة غرب أفغانستان

مقتل 9 مدنيين في غارة جوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:39 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

04:02 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

برشلونة يحدد شرط رحيل ميسي

05:23 م

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى