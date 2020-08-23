محمد كيلاني مع أحمد عز في الجيم

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شاركت الفنان محمد كيلاني صورة من أحدث جلسات تصوير له جمعته بأحمد عز، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "كيلاني" مع الفنان أحمد عز في الجيم، وكتب تعليقا قائلا: "وقت الجيم..مع الأكثر لياقة".



يذكر ان آخر أعمال الفنان محمد كيلاني كل من مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام ومسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف وناهد السباعي وعدد من الفنانين.