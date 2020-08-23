حقيقة عرض ريال مدريد لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة رغبة ريال مدريد الإسباني فى التعاقد مع ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وقائد برشلونة خلال الفترة المقبلة.









‏ وكانت تقارير صحفية إسبانية تحدثت خلال الأيام الماضية وعقب خسارة برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا حول رحيل ليونيل ميسي قائد البلوجرانا عقب نهاية الموسم القادم.









وذكرت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى ريال مدريد فى التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولكن حسبما أشارت تقارير أخري أن ذلك صعب للغاية بسبب حب اللاعب لبرشلونة خاصة انه قائد الفريق منذ سنوات.









ويذكر أن كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي أبدوا إهتمامهم بضم ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق بعدما أكدت تقارير صحفية أن اللاعب يرغب فى الرحيل.



