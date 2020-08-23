برشلونة يحدد شرط رحيل ميسي

حدد برشلونة الإسباني الشرط الوحيد للموافقة على رحيل نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكانت تقارير صحفية إسبانية تحدثت خلال الأيام الماضية وعقب خسارة برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا حول رحيل ليونيل ميسي قائد البلوجرانا عقب نهاية الموسم القادم.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إذا طلب ميسي الرحيل عن برشلونة ، فسيتم إحالته إلى شرط كسر عقده البالغ 700 مليون.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك ليس لإزعاجه ولكن لأن ميسي هو أعظم لاعب هجومي ولا يريد أن يخسر النادي، لذلك لرحيله يجب أن يترك مبلغًا كبيرًا من المال لمحاولة تخفيف خسارته، لأن تعويضه مع لاعب واحد ، مهما كان جيدًا، لن يتحقق.



