اللينك الخاص بسداد فواتير الكهرباء اليكترونيا وطرق تسديدها www.eehc.gov.eg

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:19 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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اللينك الخاص بسداد فواتير الكهرباء اليكترونيا وطرق تسديدها www.eehc.gov.eg

يوجد تساؤلات كبيرة من المواطنين ويحاولون البحث حول الاجابات الخاصة بسداد فواتير الكهرباء علي محركات البحث وعلي مواقع التواصل الاجتماعي قبل انتهاء شهر أغسطس الحالي 2020 حتي لا تتراكم الفواتير ويكون هناك حمل كبير علي المواطنين وبالاخص في ظل تلك الايام التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا المنتشر المعروف عالميا.


سداد فواتير الكهرباء 2020 اليكترونيا

كثير من المواطنين في مختلف المراحل العمرية والشرائح الطبقية علي مستوي الجمهورية يعانون من تراكم فواتير الكهرباء حيث أن محصل الكهرباء لم يقوم بالذهاب إلي المنازل لسداد الفواتير خوفا من مرض كورونا المستجد وانتقال العدوي له حيث ارتفعت الاصابات بسبب ذلك المرض, فحرصت الدولة علي ذلك وأنشأت موقعا الكترونيا خاص بتسديد فواتير الكهرباء لكي يتم سداد الفواتير السابقة وعدم تراكمها علي المواطنين.


طرق سداد فواتير الكهرباء الكترونيا

– الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

– من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الالكتروني المنتشرة علي مستوي الجمهورية مثل (مكاتب البريد, مصاري, Bee , أمان , وقتي, تمام, سداد, ممكن, ضامن , البنك الزراعي).

– 120 ألف نقطة لشركة فوري لتحصيل الفواتير علي مستوي الجمهورية.
 
– من خلال البنوك (الأهلي, بنك مصر, بنك الاسكندرية , بنك CIB, بنك Bolm, بنك  Cradit Agricol, بنك أبو ظبي الاماراتي , بنك عودة , بنك الاسكان والتعمير, بنك QNB , بنك قناة السويس , بنك NBK ).

– أو عن طريق تحميل تطبيق الهاتف التابع له من خلال (Play-  APP Store) بجانب 10 ألاف ماكينة صراف ATM موزعة علي مستوي الجمهورية.

– أو تطبيق My Fawry علي الهاتف من (APP Store – Play Store).

–  يمكن لسكان القاهرة المتواجدين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول خدمات الكهرباء الذكية www.eserives.ncdec.net

– يمكن لسكان محافظة بور سعيد استخدام تطبيق الخدمة www.digital.gov.eg علي بوابة التحويل الرقمي.

اللينك الخاص بسداد فواتير الكهرباء اليكترونيا وطرق تسديدها www.eehc.gov.eg

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