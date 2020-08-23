الرياضة تطلق مبادرة "خليك في بيتك وطلباتك أون لاين" لجميع مراكز شباب مصر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة من فريق مراكز شباب مصر، مبادرة "خليك في بيتك وطلباتك اون لاين" لجميع مراكز شباب مصر، وذلك إيمانًا بدور الوزارة وتنفيذًا لتوجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكإجراء احترازي لمواجهة فيرس كورونا.

وقامت الوزارة بتخصيص رقم (01147555706) علي تطبيق الواتسآب لجميع مراكز شباب مصر، لاستقبال كافة خطابات مراكز الشباب سواء طلبات استثمار أو أي خطابات اخري موجهة للوزارة لكافة الإدارات، وتوصيلها للجهة المنوط بها العمل والتعامل معها والرد علي صاحب الخطاب أو الاستفسار.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "الفكرة تمثل إنطلاقة قوية لمراكز الشباب في ظل تعاظم دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تسهم الخدمة في تقليل السفر من المحافظات المختلفة لتقديم الطلبات والخطابات الرسمية بديوان عام الوزارة حفاظًا على المواطنين من انتقال عدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير الجهد والمال والوقت للمواطنين".

وأثني وزير الشباب والرياضة علي المبادرة ووجه بإستمرارها بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية التي تستهدف المضي قدمًا في طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والخطة القومية نحو الرقمنة والتحول الرقمي.

يذكر أن المبادرة انطلقت أبريل الماضي منذ بداية انتشار عدوى فيروس كورونا في مصر، واستقبلت حتي الآن اكثر من 100 طلب رسمي موجة لادارات مختلفة بالوزارة وتم التعامل ومتابعتهم واتخاذ إجراءات والرد على اصحابها.

ويتم إرسال الطلبات بعد توقيعها واستكمالها عن طريق رقم الواتسآب المخصص لها ليقوم فريق العمل بطباعتها ومراجعتها وتوجيهها للادارات المختصة ومتابعتها لحين البت فيها والرد علي صاحبها.

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