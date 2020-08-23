"30 أغسطس".. الغاء حظر التجول المفروض بعموم الكويت

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
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أوضح مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، الغاء حظر التجواء بعموم دولة الكويت وذلك اعتبارًا من 30 أغسطس القادم، الذي كان قد تم تفعيلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد-19" إلى 78767 بعد رصد 622 حالة جديدة والوفيات تبلغ 509 بعد تسجيل حالتي وفاة منذ الأمس.

 

وقال بيان لوزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس "تسجيل 622 حالة إصابة جديدة بكورونا ما رفع الإجمالي إلى 78767".

 

وأضاف "تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بكورونا ما رفع الإجمالي إلى 509".

 

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

 

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

  

 

 

 

"30 أغسطس".. الغاء حظر التجول المفروض بالكويت

 

أوضح مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، الغاء حظر التجواء بعموم دولة الكويت وذلك اعتبارًا من 30 أغسطس القادم، الذي كان قد تم تفعيلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد-19" إلى 78767 بعد رصد 622 حالة جديدة والوفيات تبلغ 509 بعد تسجيل حالتي وفاة منذ الأمس.

 

وقال بيان لوزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس "تسجيل 622 حالة إصابة جديدة بكورونا ما رفع الإجمالي إلى 78767".

 

وأضاف "تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بكورونا ما رفع الإجمالي إلى 509".

 

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

 

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

 

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