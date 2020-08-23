الضفادع البشرية تواصل البحث عن غريق منشأة القناطر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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يكثف رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من جهودهم لانتشال جثة غريق بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الغريق، ويجري الضفادع البشرية عمليات البحث بالمنطقة التي شهدتها الواقعة أمس السبت.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري عملية البحث اليوم لانتشال جثمان الغريق. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة.

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