الموت يفجع المطرب محمد محسن

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نشر الفنان محمد محسن صورة له مع عمه الأكبر وذلك بهدف نعيه حيث إنتقل اليوم للرفيق الأعلي وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".







ونعي "محسن" عمه بكلمات حزينه وبنبره تملئها الأسي قائلاً :"عمي خليل الحبيب وأخو أبي الأكبر، وكبير العائلة في ذمة الله، رغم تلاهي السنوات وبُعد المسافات كان دائماً وأبداً له معزة خاصة جداً وحُب كبير في قلبي.



وتابع" محمد" قائلاً :"وتعلمت منه الكثير في طفولتي البعيدة، رحمة الله عليه وعلى والدي الغالي،أرجو منكم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ولنا بحُسن الخواتيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.





يذكر أن قام الفنان محمد محسن بإعاده توزيع وغناء النشيد المصري السابق "إسلامي يا مصر" الذي كان النشيد الرسمي للبلاد في الفترة ما بين ١٩٢٣ال١٩٣٦،يشار إلي أن كلمات النشيد كتبها الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، و لحنها صفر على، قبل أن يتم تغيير النشيد أكثر من مرة وصولًا إلى نشيد «بلادي بلادي».



