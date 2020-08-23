بالأسماء.. "الأطباء" تعلن إعادة تشكيل هيئة المكتب التنفيذي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلن مجلس نقابة أطباء مصر، إعادة تشكيل هيئة المكتب، حيث انعقد مجلس نقابة الأطباء بدار الحكمة، وتم فيه إعادة اختيار أعضاء هيئة المكتب وبعض مقرري اللجان، وجاء تشكيل هيئة المكتب كالتالي:

تكليف الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة، بالقيام بأعمال الأمين العام مع استمرار توليها مهام منصب وكيل النقابة، واستمرار الدكتور جورج ناشد، أمين عام مساعد.

وكلف المجلس الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة بمهام أمين الصندوق، وتكليف الدكتور أحمد الهوارى، عضو مجلس النقابة بمهام أمين صندوق مساعد.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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