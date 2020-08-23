"مكنش قصده".. شاب يقتل شقيقه في مشاجرة ببولاق الدكرور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قتل شاب شقيقه عن طريق الخطأ، إثر وقوع مشاجرة، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بمنطقة زنين ووجود قتيل، بنطاق القسم.

وكشفت التحريات الأولية التي أجريت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأقوال شهود عيان أن مشادة وقعت بين شخصين، أشهر على إثرها أحدهما سلاحا ناريا وأطلق النار لتصيب طلقة شقيقه بالخطأ، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بجراحه.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم، والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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