شقيق سواريز يثير الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأوروجواياني باولو سواريز شقيق لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني أثار الجدل حول مستقبل شقيقه في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول إستمرار النجم الأوروجواياني مع الفريق الكتالوني.


وألمحت وسائل إعلام إسبانية في الآونة الأخيرة أن إدارة برشلونة طلبت من لويس سواريز الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي لأنه سيكون خارح حسابات الهولندي رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد.


وكتب باولو سواريز شقيق لويس سواريز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" إنهم غير منصفين وليس لديهم ذاكرة ولكن كرة القدم ليست هكذا ولكن بنفس الطريقة ستترك لهم الرغبة".


ليعود باولو بنشر تغريدة أخرى نفى فيها بأن تلك التغريدة تخص شقيقه لويس سواريز، حيث علق قائلاً:"أعتقد أن التغريدة السابقة أسيء فهمها، أريد أن أوضح فقط أنها لا علاقة لها بأخي".

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