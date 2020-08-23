اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة أغسطس 2020.. https:tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام برنامج تكافل وكرامة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:20 م
برنامج تكافل وكرامة
برنامج تكافل وكرامة
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اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة أغسطس 2020.. https:tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام برنامج تكافل وكرامة

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة أغسطس 2020، يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج التي أطلقتها  وزارة التضامن الإجتماعي والتي تقدم مساعدة مالية للأسر المصرية الأكثر احتياجاً ويستفيد منه ملايين الأسر المصرية، وتتزايد عمليات البحث يومياً عن أسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض معكم خطوات الاستعلام والشروط والأحكام لطلب الحصول على برنامج تكافل وكرامة.

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة
وقد أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تدشين رابط خاص للاستعلام عن الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، وذلك حتى يتمكن المواطنين من الاستعلام عن البرنامج دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ويمكنكم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة 
- إدخال الرقم القومي المراد الاستعلام عنه.
- الضغط على استعلام.

تقديم شكوى برنامج تكافل وكرامة 2020
وسوف تظهر أمامك البيانات الخاصة بصاحب الكارت والحالة إذا كان الكارت سارس أم لا وسبب إيقاف الكارت والمبلغ المستحق بالصرف، وفي حالة وجود أي مشكلة فيمكنكم الضغط على “تسجيل شكوى” وسوف يقوم الموقع بالانتقال إلى صفحة أخرى مسجل بها بيانات صاحب الكارت وعليكم استكمال باقي البيانات وإتباع الخطوات التالية:

- اختيار نوع الشكوى.
- تسجيل عنوان الشخص المستفيد.
- تسجيل رقم الهاتف المحمول والأرضي.
- كتابة تفاصيل الشكوى في الخانة الموضحة أمامكم.

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة أغسطس 2020.. https:tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام برنامج تكافل وكرامة

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