"الكمامة شرط الدخول".. حديقة حيوان الإسكندرية تستعد لاستقبال الزوار

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
تستعد حديقة حيوان الإسكندرية لاستقبال الزوار وأهالي المحافظة بدءًا من غدًا الأثنين عقب قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المنتزهات ذات البوابات ويمكن دخولها بالتذاكر، عقب إغلاق استغرق5 شهور بسبب الاجراءات الاحترازية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.


وصرحت الدكتورة نبيلة عازر مدير حديقة الحيوان إن الحديقة تستعد لاستقبال الزوار بدءًا من الغد بطاقة استيعابية 50%، وأنه سيتم الكشف على حرارة الزوار على البوابات قبل الدخول، عقب مد الإدارة المركزية الحديقة بأجهزة الكشف الحراري.

وأضافت أن الحديقة تشترط دخول الزوار بالكمامة، وأن العمال والعاملين ملتزمون بارتداء الكمامات، ووضع علامات تباعد اجتماعي لمنع التزحام، وأنه يتم تطهير الحديقة قبل وأثناء وبعد الزيارة، ووضع لوحات إرشادية للتوعية ضد عدوى كورونا. 

كما أنه سيتم تنظيم دخول المتاحف المغلقة مثل صالة السباع بأعداد محدودة، مشيرة إلى أن جميع الحيوانات تتلقى الرعابة الطبية بشكل مستمر.


وأوضحت أن الحديقة سوف تستقبل الزواء بدءًا من الساعة الثامنة ونصف صباحًا إلى الرابعة عصرًا، وأن الحديقة تعمل يوميًا، وأن سعر التذكرة مازال مستقر بقيمة 5 جنيهات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في أخر مؤتمر صحفي منذ أربعة أيام بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، على استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر.

كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليًا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

أخر أخبار كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشار الصحة متعافي حديقة الحيوان بالاسكندرية

أخبار تهمك

نادر شوقي يكشف حقيقة إصابة نجم الأهلي بالغضروف

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم بايرن ميونخ السابق: نيمار أصبح مثل محمد صلاح

منذ ساعة و 19 دقيقة

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ 42 دقيقة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق: فايلر يتبع سياسة العناد

منذ 43 دقيقة

رحيل السفاح.. لاوتارو يضع شروط الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول صدام بين لجنة التخطيط بالأهلي وفايلر بعد خسارة القمة

منذ ساعة الا ربع

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة قوية لإدارة الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل ميسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بمناسبة عيد الميلاد | حديقة الحيوان تفتح أبوابها للجمهور الثلاثاء المقبل رغم عطلتها الأسبوعية

"نادية".. أول نمر يُصاب بفيروس كورونا في حديقة حيوان بنيويورك

21 صورة ترصد تعقيم وتطهير حديقة الحيوانات بالجيزة

محمد رجائي: وجود زوار في حديقة الحيوان يعتبر فترة عمل للحيوانات (فيديو)

بأعمال صيانة وتطهير.. قلعة قايتباي بالإسكندرية تستعد لزيارات عيد الأضحى

رئيس حدائق الحيوان يكشف تفاصيل إعادة فتحها بعد العيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:02 م

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

أول صدام بين لجنة التخطيط بالأهلي وفايلر بعد خسارة القمة

03:59 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل ميسي

03:30 م

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى