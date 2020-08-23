"الكمامة شرط الدخول".. حديقة حيوان الإسكندرية تستعد لاستقبال الزوار





وصرحت الدكتورة نبيلة عازر مدير حديقة الحيوان إن الحديقة تستعد لاستقبال الزوار بدءًا من الغد بطاقة استيعابية 50%، وأنه سيتم الكشف على حرارة الزوار على البوابات قبل الدخول، عقب مد الإدارة المركزية الحديقة بأجهزة الكشف الحراري.



وأضافت أن الحديقة تشترط دخول الزوار بالكمامة، وأن العمال والعاملين ملتزمون بارتداء الكمامات، ووضع علامات تباعد اجتماعي لمنع التزحام، وأنه يتم تطهير الحديقة قبل وأثناء وبعد الزيارة، ووضع لوحات إرشادية للتوعية ضد عدوى كورونا.



كما أنه سيتم تنظيم دخول المتاحف المغلقة مثل صالة السباع بأعداد محدودة، مشيرة إلى أن جميع الحيوانات تتلقى الرعابة الطبية بشكل مستمر.





وأوضحت أن الحديقة سوف تستقبل الزواء بدءًا من الساعة الثامنة ونصف صباحًا إلى الرابعة عصرًا، وأن الحديقة تعمل يوميًا، وأن سعر التذكرة مازال مستقر بقيمة 5 جنيهات.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في أخر مؤتمر صحفي منذ أربعة أيام بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، على استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر.



كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليًا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



أخر أخبار كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



تستعد حديقة حيوان الإسكندرية لاستقبال الزوار وأهالي المحافظة بدءًا من غدًا الأثنين عقب قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المنتزهات ذات البوابات ويمكن دخولها بالتذاكر، عقب إغلاق استغرق5 شهور بسبب الاجراءات الاحترازية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.