تامر حسني يتعاون مع محمد عاطف في ألبومه الجديد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يتعاون الفنان تامر حسني، مع الشاعر محمد عاطف من خلال  أغنية جديدة لألبومه الغنائي، الذي لم يضع حسني، حتى الأن موعد لطرحه وهي من ألحان تامر علي،وتوزيع يحيى يوسف.


ومن المفترض أن ينتهي حسني، من كافة تفاصيل الألبوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة استعداداً لطرحه.
 في سياق آخر يعرض مساء اليوم في تمام الساعة السادسة، الحلقة الأولى من الجزء الثالث من مسلسل "مدرسة الحب"، بطولة جومانا مراد، وبمشاركة نخبة مميزة من نجوم الدراما في مصر والعالم العربي وذلك عبر شبكة osn.


ويقدم أغنية التتر النجم تامر حسني، والتي تحمل عنوان"لينا حياة بعدين" وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقي هيثم راضي، وتم تسجيلها داخل ستديو TH PRODUCTION.

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