ضبط سيارة محملة بمنظفات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر في كفرالشيخ

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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، من ضبط سيارة محملة بمنظفات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر.



وكانت معلومات وردت للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بوجود سيارة ربع نقل توزع منظفات مجهولة المصدر ببندر كفر الشيخ، فوجه وكيل الوزارة بتشكيل حملة ضمت سامح البنا، ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ومحمد لبيب، بالرقابة التجارية.



تمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم "د ف ب" 1763 ربع نقل، محملة بكمية قدرها 386 عبوة عبارة عن " 216 زجاجة منظف زجاج، و108 عبوة فلاش، 54 عبوة شاور، 8 عبوات ديتول وزن 5 لتر"، وجميعها مجهولة المصدر، وعدم وجود أي فواتير.



وجري التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر 2339 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول كفر الشيخ، وجاري عرض المحضر والمتهم على النيابة العامة للتحقيق.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.