لأول مرة في تاريخه.. العبور يصعد لدوري كرة اليد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح فريق العبور لكرة اليد في الصعود للدورى الممتاز ، بعدما تعادل مع الصفوة 25 _ 25 في مباراة قوية ومثيرة من الفريقين ليتوج العبور بالصعود بعدما نجح من قبل في الفوز علي مالية كفر الزيات و بيلا .

ومن جانبه ، اشاد عمرو ابراهيم عضو مجلس الادارة بنادي العبور والمشرف علي الالعاب الجماعية ، بهذا الانجاز الكبير ، مشير" الي انه تحقق لاول مره  في تاريخ النادي ، مقدما الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عزت المدير الفني للفريق ، علي المجهود الكبير والنجاح بعد موسم شاق وطويل ،  متمنيا" التوفيق لباقي الالعاب بنادي العبور  .

واضاف عمرو ابراهيم ، بأن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور حسام عبدالعزيز ، يقف خلف الفريق ويعمل علي توفير كافة الامكانيات المادية والمعنوية للدعم والمسانده، مؤكدا بان المجلس سيقوم بتكريم الفريق وصرف كافة المكافأت وفقا للوائح التي تنص علي الصعود . 

ويشارك العبور في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدورى والفوز بالدرع مع  فرق ، المقاولون وقارون وبنى سويف يومي الخميس والجمعه القادم .

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