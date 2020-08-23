نشرة حوادث الفجر: قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة الطفلة "أمنية"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:12 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة الطفلة «أمنية»
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهمتين التي عملت لديها الطفلة «أمنية» بالخدمة، والوسيطة التي شغلتها، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
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25 أكتوبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية"
قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية" لجلسة 25 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم 
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رئيس مجلس الدولة يكرم العاملين بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة
كرم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، أعضاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة وذلك على مجهوداتهم خلال الفترة من إنشاء الوحدة في سبتمبر 2019، وحتى 3062020 والتي استطاعت تحصيل مبلغ 250 مليون جنيه مصري من حقوق الدولة.
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بحوزتهما مخدرات.. حبس عاطلين وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة وتصنيع المخدرات داخل شقة بالهرم وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهمين.
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سقوط أخطر عنصر إجرامي بعد ارتكابه 33 قضية قتل بقنا
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط العنصر الإجرامي شهرته حماده الكو عاطل (سن 36 والمسجل فئة أ"سرقات بالإكراه" والسابق إتهامه فى عدد 33 قضية "قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، إتـلاف،ضرب، شروع فى قتل" ومقيم دائرة مركز نقادة) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا (قتل عمد - شروع فى قتل- شروع فى قتل) بمركز نقاده بقنا
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حوادث حبس النائب العام المتهمين الفجر الطفلة

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