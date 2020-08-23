ارتفاع 142 سهم بالبورصة اليوم .. و"ثمار" يتصدر الأسهم المرتفعة

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وسجلت قيمة التداول على الأسهم المقيدة نحو 1.4 مليار جنيه، من خلال 526.2 مليون سهم، عبر49 ألف صفقة، وتم التداول علي 184 شركة إرتفع منهم 142 شركة وتراجع 21 شركة ، بينما إستقر نحو 21 شركة.





وتصدر سهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.97% وبقيمة 0.739 جنيه ، تلاه سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة ارتفاع 9.95% وبسعر 6.9 جنيه ، ثم جاء سهم برايم القابضة للاستثمارات الماليةبنسبة 9093% وبسعر 0.841 جنيه .

وفي الترتيب الرابع جاء سهم جنوب الوادى للاسمنت بنسبة 9.92% وبسعر 1.8 جنيه ، تلاه سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيةبنسبة9.91% وبسعر 43 جنيه.