الأهلي يدرس معاقبة نجومه بعد هزيمة القمة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
تتجه النية لدى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتجميد مستحقات نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي دراسة إدارة المارد الأحمر للقرار، بعد تراجع مستوى الفريق الفني خلال الفترة الأخيرة، ما أدى لهزيمة كارثية أمام الزمالك، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالدوري العام.

ويرغب مجلس الإدارة، في توصيل رسالة قوية للاعبين، في استئناف المشوار الإفريقي، والذي يتنافس على لقبه الفريق وخشية ضياع اللقب.

وينتظر الفريق مواجهة نارية أمام الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب بالدار البيضاء على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة.

أخبار تهمك

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 6 ساعات

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ 33 دقيقة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

نادر شوقي يكشف حقيقة إصابة نجم الأهلي بالغضروف

منذ ساعتين و 15 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بايرن ميونخ السابق: نيمار أصبح مثل محمد صلاح

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الأهلي السابق: فايلر يتبع سياسة العناد

منذ 34 دقيقة

رحيل السفاح.. لاوتارو يضع شروط الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل ميسي

منذ ساعة

أحمد حسن يوجه رسالة قوية لإدارة الأهلي

منذ ساعة

أول صدام بين لجنة التخطيط بالأهلي وفايلر بعد خسارة القمة

منذ 35 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:02 م

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

أول صدام بين لجنة التخطيط بالأهلي وفايلر بعد خسارة القمة

03:59 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل ميسي

03:30 م

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى