تفاصيل عن الملتقى الافتراضي الأول للجامعات المصرية في جامعة المنصورة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة المنصورة عن مشاركتها في الملتقى التوظيفي الأفتراضي الأول تحت رعاية وزيرالتعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ودعم رؤساء عشر جامعات ورعاية البنك الأهلي المصري وذلك يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر2020.

ويعد ملتقى التوظيف الإفتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهنى UCCD 2020 هو أول ملتقى توظيفي إفتراضي مجمع للجامعات المصرية الحكومية يحضره نخبه من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وقد صرح الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تسعي دائما لبناء وتطوير روابط أكثر عمقًا بين الجامعة ومتطلبات سوق العمل وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الجامعة وأصحاب الأعمال من خلال تأهيل خريجين قادرين علي المنافسة في سوق العمل يساهمون مساهمة حقيقية في تنمية مجتمعهم. وتحقيقا لذلك تقوم الجامعة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب الأعمال بغرض توفير فرص توظيف مناسبة تتناسب مع طبيعة مخرجات البرامج الأكاديمية التي تقدمها مختلف كليات الجامعة بالإضافة لتوفير فرص تدريب متخصصة لدعم منظومة التدريب والممارسات العملية داخل بيئة سوق العمل الفعلي. فلا يقف دور الجامعة عند خطوة تأهيل الطلاب بل يمتد لزيادة قدراتهم المهنية والتنافسية بما يساعدهم فى تعزيز فرص الحصول على عمل لينعكس بمردود إيجابي على اقتصاد محافظة الدقهلية بما يتفق مع أهداف رؤية مصر2030 لخلق الوظائف وتمكين الشباب والابتكار.

ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 حدث افتراضي عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) وأو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة. ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات. ويستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي فضلا عن خلق فرص للتشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.

ويهدف مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزًا بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.

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