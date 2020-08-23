بالكاچول.. بوسي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة والمطربة بوسي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت بوسي، بالصور بالكاچول بإطلالة أنيقة وسط الأشجار، مرتدية تيشرت أسود وبنطلون چينز، وتركت شعرها منسدلاً، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.


والجدير بالذكر أن بوسي، شاركت مؤخرًا في مسلسل "الديفا" مع سيرين عبد النور، السعودى يعقوب الفرحان، وهو مسلسل من ثماني حلقات، وكل حلقة عبارة عن عشر دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب.



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