نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالي قريتي ميت حلفا وحلابة بقليوب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مزلقان السكة الحديد بقرية ميت حلفا، استجابة للشكوى المقدمة من المواطنين، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقدم الأهالي بقرية ميت حلفا شكوى لنائبة المحافظ تفيد "أنه يوجد مزلقان السكة الحديد الخاص بمدخل القرية، لا يوجد أي أجراس تعمل عند قدوم القطارات، لأنها معطلة ولا تعمل مما نتج عنه الاعتماد على العاملين في رؤية القطارات عن بعد وإنذار الأهالي بالصوت أو بحجز الأهالي مما ينذر بحدوث كارثة".

على الفور جرى فحص محل الشكوى ميدانيُا، كما جرى مخاطبة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديد بمضمون الشكوى.

كما تقدم أهالي قرية حلابة بشكوى رصف وتسوية الطريق السريع الزراعي العمومي بقرية حلابة _ كفر السبيل من أول مسجد الصفا والمروة بحلابة إلى المسجد الكبير بقرية حلابة، وذلك لسوء حالة الطريق، مما ينتج عنه كثرة الحوادث على الطريق.

على الفور جرى تكليف رئيس المدينة بمخاطبة إدارة الطرق بسرعة ترميم الطريق ورصفه في حاله اكتمال توصيل المرافق، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين، وبالفعل جرى مخاطبة الطرق بضرورة ترميم الطريق، حيث أنه يخدم أكثر من قرية تابعة لأكثر من وحدة محلية والإفادة بما جرى حيال ذلك.

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