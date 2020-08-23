سوريا تسجل 3 وفيات و27 إصابة جديدة بكورونا
سجلت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، وفاة ثلاث أشخاص من المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مناطق سيطرتها.
وكشفت السلطات الصحية السورية، أن الوفيات
توزعت على كل من القامشلي والرقة والشهباء، بواقع وفاة في كل منطقة.
وفي وقت سابق، سجلت سوريا أعلى حصيلة وفيات يومية
بفيروس كورنا، بإعلان وزارة الصحة عن خمس وفيات جديدة.
وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس
ارتفع إلى 73، وتوزعت على دمشق التي سجلت فيها اليوم حالتا وفاة، ووفاة واحدة في كل
من الحسكة وحمص ودير الزور، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".
كما أعلنت الوزارة تسجيل 80 إصابة جديدة
اليوم، بانخفاض طفيف عن يوم أمس الذي تم الإعلان فيه عن تسجيل 87 إصابة، وهو أعلى
معدل يومي للإصابات.
ووفق الإحصاءات الجديدة ارتفع عدد الإصابات
إلى 1844 توزع معظمها في دمشق (18 إصابة) وفي حلب 17 واللاذقية 5 وفي ريف دمشق 5
في حمص 4 وفي الحسكة 2 وفي طرطوس 3 في حماه.
كذلك أعلنت الوزارة شفاء 6 حالات ليرتفع
عدد حالات الشفاء إلى 431.
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