برفقة قطته.. محمد علي رزق يمازح جمهوره

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان محمد علي، رزق جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر محمد علي رزق بالصورة برفقة قطته وعلق ممازحاً : ياريت نرحب بالآنسة بسبوسة.


يشار أن محمد علي يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "إسعاف يونس" والتي تدور أحداثة في إطار دراما كوميدي، ومن بطولته محمد أنور بالأضافى إلى ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة سينرجي، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة "watch it" خلال الموسم الشتوي.

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