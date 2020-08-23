السيطرة على حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بشبين القناطر
الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:53 م
محمد ضوه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن للادوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة زاخطرت النيابة لتولي التحقيق.
وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر.
وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين وتم السيطرة على الحريق.
ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح.
ومن جانبه شكل اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين لجنة لمعاينة المخزن والتأكد من سلامة التراخيص الخاصة به ولتقدير حج الخسائر والمتضررين .
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