إنچي خطاب تعلن عن سرقة حسابها علي "الفيسبوك"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلنت الفنانة إنچي خطاب، عن سرقة حسابها بالفيسبوك، حيث نشرت صورة لصفحتها علي الفيسبوك ، وذلك عبر موقع إنستجرام.


وكتبت: أكونتي علي الفيسبوك اتسرق من هكر من فيتنام وغير اسمي وبياناتي ، محدش يستقبل منه رسائل هيهكر عليكم لحد ما رجع الأكونت والرسالة اللي فوق دي باللغة الفيتنامي للهكر لأنه متابعني وشايف.


يذكر أن إنجي خطاب، شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.


كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.


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