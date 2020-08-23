تعرف على قرار محافظ الدقهلية بشأن محطات تقوية المحمول

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كلف الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، بعمل حصر شامل لمحطات تقوية المحمول، المقامة بنطاق المحافظة وتقنين اوضاع المخالف منها حرصا على حقوق الدولة.



جاء تكليف محافظ الدقهلية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بأهمية الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل الايرادات المستحقة للدوله لدى الغير واستغلالها فى تنفيذ المشروعات التنموية التى تعود بالنفع على المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.



طالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعمل حصر شامل لجميع محطات تقوية شبكات المحمول التى اقامتها شركات المحمول بنطاق محافظة الدقهلية، وسرعة تقديم طلبات تقنين الأوضاع للمحطات المخالفة منها من قبل الشركات التابعة لها وذلك حرصا على حقوق الدوله.



جاء ذلك خلال إجتماع محافظ الدقهلية وقياداتها الذى عقده المحافظ، مع مسئولى شركات المحمول العاملة بالدقهلية، وتضم شركات فودافون، وأورنج، والمصرية، واتصالات مصر، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، ومسئولى ادارات المتابعة والشئون القانونية، وتيسير الاعمال بديوان عام المحافظة.





وأكد المحافظ خلال الاجتماع، على ان الدولة بكامل اجهزتها حريصة على تقديم الدعم اللازم لجميع شركات المحمول العاملة على ارض الدقهلية، لافتا الى ان هناك حقوق للدولة واجب استيفائها وفقا للقانون، ومشيرا الى سرعة تقنين اوضاع المحطات المخالفة والتى نفذتها الشركات على عقارات مخالفة لتقوية لشبكات المحمول لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.





واكد المحافظ على ضرورة التزام المحطات بالاشتراطات اللازمة من كافة الجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة منها.





وكلف المحافظ، مسئولى شركات المحمول، بسرعة موافاة المحافظة على وجه السرعه بكشف مسلسل بالمحطات المخالفة سواء كانت على عقارات مخالفة او اراضى الفضاء بالمدن اواراضى زراعية داخل القرى.



وشدد محافظ الدقهلية علي ان الحصر يأتي، لسهولة التعامل مع كافة المحطات، مؤكدا على حرص المحافظة على ازالة كافة المعوقات التى تمكن الشركات من ممارسة عملها، ولكن فى اطار من القانون حرصا على حقوق الجميع.