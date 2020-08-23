إزالة 6 أحواش سمكية بنهر النيل في كفرالشيخ (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قام اللواء حسين لبيب حسين، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، بقيادة حملة مكبرة لإزالة الأقفاص والاحواش السمكية بنطاق مركز ومدينة دسوق، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية النيل وشرطة المسطحات المائية.

جاء ذلك بحضور سند أبوكيلة، نائب رئيس المركز والمدينة لشون القرى، والمهندسة فاطمه محمود إبراهيم، مدير حماية النيل، والنقيب محمد كمال، رئيس نقطة شرطة محلة أبوعلي، ورئيس قسم شرطة المسطحات المائية بدسوق، وقوة من شرطة مسطحات دسوق وادارة البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 أحواش سمكية صادر لهم قرارات إزالة من حماية النيل وتم تنفيذ هذا القرارات وإزالة بقرى كفر مجر ومحلة ابو على خمس قرارات بنطاق قرية كفر مجر وهم قرار رقم 73 في 2020 بمساحة 6*5م، 71 لسنة 2020 6*5م، 70 لسنة 2020 5*5 م، 69 لسنة 2020 بمساحة 6*5م، 72 لسنة 2020 5*5 م وعدد 2 قرار قرية محلة ابو على ارقام 49 لسنة 2020، بمساحة 6 *5 م.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
إزالة 6 أحواش سمكية بنهر النيل في كفرالشيخ (صور)
إزالة 6 أحواش سمكية بنهر النيل في كفرالشيخ (صور)
إزالة 6 أحواش سمكية بنهر النيل في كفرالشيخ (صور)
إزالة 6 أحواش سمكية بنهر النيل في كفرالشيخ (صور)
إزالة 6 أحواش سمكية بنهر النيل في كفرالشيخ (صور)
إزالة 6 أحواش سمكية بنهر النيل في كفرالشيخ (صور)
إزالة 6 أحواش سمكية بنهر النيل في كفرالشيخ (صور)
إزالة 6 أحواش سمكية بنهر النيل في كفرالشيخ (صور)

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