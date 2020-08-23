تعرف على خطة جامعة دمنهور لطرح "التعليم الهجين" في العام الجديد (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أنه سيتم العمل على تحويل جميع المقررات الي إلكترونية قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع عقد دورات تدريبية أون لاين بالتعاون مع مركز تنمية القدرات بالجامعة، مع وضع جدول بالخطة التدريبية لجميع العاملين بالجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لبحث خطة الدولة لتطوير التعليم الجامعي وتحويل جامعة دمنهور الي جامعة ذكية باستخدام التطور الالكتروني.

وأشار رئيس جامعة دمنهور، الي أهمية التدريب على التعلم الإلكتروني عن بعد بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارالتابع لمجلس الوزراء وإدارة المشروعات بالجامعة، مطالبا العمداء ووكلاء الكليات بوضع خطة التعليم الهجين بكل كلية، وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات، مع الاهتمام بالطلاب الوافدين وعمل وحدة إدارية للوافدين بكل كلية وإطلاق مسابقة لأفضل وحدة وافدين بكل كلية.

وطالب رئيس جامعة دمنهور، مركز القياس والتقويم بإعداد ورش عمل لتدريب العاملين وتدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على الإمتحانات الإلكترونية وعقد دورات عن بنوك الأسئلة وكيفية تصميم ووضع الإمتحانات، مع استمرار برنامج التعلم المهاري للطلاب وهو تدريب جميع الطلاب في مجال تخصصهم بشكل تطبيقي، سواء كان في الكليات النظرية أو العلمية.

الصحة: تسجيل 89 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
تعرف على خطة جامعة دمنهور لطرح "التعليم الهجين" في العام الجديد (صور)
تعرف على خطة جامعة دمنهور لطرح "التعليم الهجين" في العام الجديد (صور)
تعرف على خطة جامعة دمنهور لطرح "التعليم الهجين" في العام الجديد (صور)
تعرف على خطة جامعة دمنهور لطرح "التعليم الهجين" في العام الجديد (صور)

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