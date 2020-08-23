القطاعات القيادية تصعد بمؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.75% بالختام

انهي سوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات جلسة بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على ارتفاع مدفوعاً بصعود أغلب القطاعات لاسيما القياديات أبرزها المواد الأساسية ، وارتفع المؤشر العام للسوق - تاسي بنسبة 0.75%، إلى 7901.93 نقطة ليربح نحو 59.09 نقطة ، وسجلت قيم التداول بسوق الأسهم السعودية اليوم حوالي 7.96 مليار ريال، من خلال تداول 364.920 مليون سهم موزعين على 317.160 ألف صفقة.





وارتفع بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، وسجل قطاع البنوك مكاسب بنسبة 0.86%، كما زاد قطاع الطاقة بنحو 0.04% وأخيراً حل قطاع الإتصالات مرتفعاً بنحو 0.02% .









وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق السعودية اليوم ، فقد تصدر الارتفاعات سهم المجموعة السعودية بنسبة 9.95%، تلاه سهم اللجين بنسبة 9.92%، وحقق سهم المصافي مكاسب بنسبة 9.9% ، وعلي الجانب الأخر تصدر التراجعات سهم مجموعة الحكير بنسبة 2.72%، تلاه سهم ملاذ للتأمين بنحو 1.94%، وإنخفض أيضاَ سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 1.72% ، وعلى صعيد الأسهم الأكثر نشاطاً تصدرهم دار الأركان بنحو 53.53 مليون سهم بقيمة 428.438 مليون ريال.













وعلى مستوى أداء السوق الموازية - نمو فقد سجل إرتفاعاً بنسبة 5.30% إلى مستوى 8792.15 نقطة ليربح نحو 442.66 نقطة.





وتصدر الارتفاعات سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 13%، وتلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 4.62%، كما إرتفع أداء سهم الصمعاني بنسبة 0.75%.



