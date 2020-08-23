القطاعات القيادية تصعد بمؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.75% بالختام

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:38 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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انهي سوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات جلسة بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على ارتفاع مدفوعاً بصعود أغلب القطاعات لاسيما القياديات أبرزها المواد الأساسية ، وارتفع المؤشر العام للسوق - تاسي بنسبة 0.75%، إلى 7901.93 نقطة ليربح نحو 59.09 نقطة ، وسجلت قيم التداول بسوق الأسهم السعودية اليوم حوالي 7.96 مليار ريال، من خلال تداول 364.920 مليون سهم موزعين على 317.160 ألف صفقة.

وارتفع بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، وسجل قطاع البنوك مكاسب بنسبة 0.86%، كما زاد قطاع الطاقة بنحو 0.04% وأخيراً حل قطاع الإتصالات مرتفعاً بنحو 0.02% .


وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق السعودية اليوم ، فقد تصدر الارتفاعات سهم المجموعة السعودية بنسبة 9.95%، تلاه سهم اللجين بنسبة 9.92%، وحقق سهم المصافي مكاسب بنسبة 9.9% ، وعلي الجانب الأخر تصدر التراجعات سهم مجموعة الحكير بنسبة 2.72%، تلاه سهم ملاذ للتأمين بنحو 1.94%، وإنخفض أيضاَ سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 1.72% ، وعلى صعيد الأسهم الأكثر نشاطاً تصدرهم دار الأركان بنحو 53.53 مليون سهم بقيمة 428.438 مليون ريال.



وعلى مستوى أداء السوق الموازية - نمو فقد سجل إرتفاعاً بنسبة 5.30% إلى مستوى 8792.15 نقطة ليربح نحو 442.66 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 13%، وتلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 4.62%، كما إرتفع أداء سهم الصمعاني بنسبة 0.75%.    

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع على تراجع متأثراً بإنخفاض قطاع البنوك، الأكثر وزناَ بالمؤشر، في ظل ارتفاع باقي القطاعات القيادية بنسبة 0.13% إلى مستوى 7842.84 نقطة ليفقد نحو 10.21 نقطة.

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