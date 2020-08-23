البورصة المصرية تربح 10.6 مليار جنيه في ختام أول جلسة في الأسبوع
الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:01 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، حيث تمسكت بمكاسبها الصباحية وحتي نهاية الجلسة بدعم من مشتريات المؤسسات العربية و المحلية على معظم القياديات و التجارى الدولى الذى واصل ارتفاعه متداولا عند 68.25 جنيه بارتفاع 2.83%
وربح رأس المال السوقي للبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.193 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 11391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4376 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 1740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 2638 نقطة.
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