البورصة المصرية تربح 10.6 مليار جنيه في ختام أول جلسة في الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، حيث تمسكت بمكاسبها الصباحية وحتي نهاية الجلسة بدعم من مشتريات المؤسسات العربية و المحلية على معظم القياديات و التجارى الدولى الذى واصل ارتفاعه متداولا عند 68.25 جنيه بارتفاع 2.83%









وربح رأس المال السوقي للبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.193 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 11391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4376 نقطة.