نجم الأهلي السابق: أفضل الأجانب في الأحمر مطرود بأوامر فايلر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:58 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، باللاعبين الأجانب في نادي الزمالك، وبصفة خاصة المغربي أشرف بنشرقي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "الأهلي لم يستقدم لاعبين محترفين بالمستوى الذي يليق به، والنادي الأحمر كان يمتلك لاعب قوي وخرج إعارة وهو المغربي وليد آزارو بقرار من رينيه فايلر".

وأضاف: "الزمالك استطاع ضم مجموعة لاعبين مميزين، أضافوا شخصية مميزة للفريق الأبيض".
وواصل: "الأهلي كان يمتلك شخصية كبيرة داخل الملعب، والآن فريق الزمالك استطاع أن يكتسب الشخصية أيضا ولديه لاعبين جيدين، أصبح الزمالك لديه شخصية روح الفريق".

وتابع الصقر:" اشرف بنشرقي افضل صفقة للزمالك من فترة طويلة، لاعب سريع ومهاري ومميز، وقادر على اللعب في أكثر من مكان، لديه حلول كثيرة، وإضافة قوية للزمالك".

وزاد:" فرجاني ساسي أيضا لعب بشكل جيد، وطريقة لعبه دائمًا تعتمد على اللعب بهدوء، وقادر على الخروج بالكرة بشكل أفضل، وبجواره طارق حامد".

وواصل:" محمد أوناجم لاعب جيد أيضا، وصنع الهدف الثالث، برؤية جيدة للمهاجم الشاب أسامة فيصل".

وأكمل:" الزمالك فقد نقاط كثيرة في الموسم الحالي، ولو فاز في بعض المباريات كان شكل الدوري سيتغير تماما، والمنافسة كانت ستكون أقوى".

وأضاف:" كارتيرون طمع في الأهلي، ودفع بعناصر هجومية مثل أوناجم وكاسونجو في المباراة، ولعب محمد عبدالغني في الدفاع بعد اعتماد الأهلي على الكرات العالية".



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