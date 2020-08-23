الكهرباء: ضخ 76 مليار جنيه لتطوير الشبكة حتى نهاية العام (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا يوجد أي تخفيف للأحمال منذ عام 2015 نتيجة للدعم الكبير والتطوير الذي حدث بقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن أعمال تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء أصبح لها مردود إيجابي جدًا في تقليل الأعطال وفترات انقطاع الكهرباء.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن التطوير لم يتوقف سوي في بعض المناطق والحالات التي تستدعي التوقف، موضحًا أن إجمالي ما تم ضخه لتطوير شبكة الكهرباء بنهاية هذا العام يصل لـ 76 مليار جنيه، بالإضافة لـ ما يقرب من 24 مليار جنيه استثمارات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال الـ 3 سنوات الماضية.





وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم ليس فقط بتوصيل الكهرباء للمواطنين وإنما بجودة الخدمات المقدمة ودقة تسجيل استهلاك المواطن من الكهرباء.





وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، على جهود الوزارة لرفع كفاءة الشبكة القومية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا





جاء ذلك خلال استعراض الوزير للمتابعة الدورية لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.





أكد الدكتور شاكر على الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكدًا على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكدًا على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.





استعرض الوزير الجهود التي تم تنفيذها لدعم شبكة مناطق غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (280 الف) مشترك حيث تم تنفيذ أعمال توسيع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 20 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم الانتهاء من التوسعات وإضافة وإحلال حوالى 5،2 كم كابلات جهد متوسط وإحلال حوالى 3،2 كم كابلات جهد منخفض وإحلال 16 كم شبكة هوائية جهد منخفض وإضافة عدد 2 محول وتم إحلال حوالى 17 محول آخر.





وحول محاضر الضبطية القضائية أوضح التقرير أنه في نطاق قطاع غرب التابع لشركة الإسكندرية تم تحرير حوالى (2500) محضر بإجمالي مبلغ يصل إلى حوالى (5) ملايين جنيه وتم تركيب 50 الف عداد مسبقة الدفع ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين وجارى استكمال خطط التطوير طبقًا للجداول الزمنية المعدة لذلك.



