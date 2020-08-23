رابطة النقاد الرياضيين تثمن مبادرة أبوريدة لدعم مؤمن زكريا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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يثمن المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، المبادرة التى أطلقها المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف، لدعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، في رحلته العلاجية الحالية، وتأسيس آلية تضمن علاج ورعاية كافة اللاعبين المصريين عند الإصابات الاستثنائية أو بعد الاعتزال والتقاعد.


ووفقا لما جاء في مبادرة أبوريدة، بالجانب الخاص بالتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمن زكريا تمنح سنويا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر، الذى تنظمه رابطة النقاد الرياضيين، يعلن المكتب التنفيذى للرابطة ترحيبه بالفكرة، والتعاون من أجل انجاحها، فقد آلمنا، كما آلم الملايين الحالة الصحية التي يعاني منها اللاعب الدولي مؤمن زكريا والتي لمست قلوبنا جميعا، وذلك فى إطار المسئولية الإجتماعية للرابطة وليست الرياضية فقط.

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